6 Schwerverletzte bei Frontalkollision im Salzkammergut

Bei einer Frontalkollision in der Nacht auf Samstag sind auf der Salzkammergut Straße (B145) zwischen Bad Ischl und Gmunden sechs Menschen schwer verletzt worden. Ein 55-Jähriger war mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das voll besetzte Auto eines 28-jährigen Linzers geprallt.

Alle fünf Männer im gerammten Fahrzeug sowie der 55-Jährige wurden dabei verletzt und auf mehrere Spitäler aufgeteilt, berichtete die Polizei.