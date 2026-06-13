6 Schwerverletzte bei Frontalkollision im Salzkammergut
Bei einer Frontalkollision in der Nacht auf Samstag sind auf der Salzkammergut Straße (B145) zwischen Bad Ischl und Gmunden sechs Menschen schwer verletzt worden. Ein 55-Jähriger war mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das voll besetzte Auto eines 28-jährigen Linzers geprallt.
Alle fünf Männer im gerammten Fahrzeug sowie der 55-Jährige wurden dabei verletzt und auf mehrere Spitäler aufgeteilt, berichtete die Polizei.
Im Auto des 28-Jährigen befanden sich neben dem Lenker noch vier Insassen zwischen 18 und 40 Jahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mussten bis auf eine Person alle von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden. Die Verletzten wurden von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt und anschließend in die Krankenhäuser Bad Ischl, Vöcklabruck, Wels und Salzburg eingeliefert. Aufgrund der Verletzungen war bei beiden Fahrzeuglenkern ein Alkotest nicht möglich. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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