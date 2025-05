Pflegegehälter: Schwarzer AK-Präsident klagt landeseigene Tirol Kliniken

"Es ist Zeit, beim Thema Vergütung einen Konsens herbeizuführen", so Zangerl. Das Personal müsse in einem System behandelt werden. "Denn sonst haben wir nicht nur bei den PatientInnen, sondern auch innerhalb der Gesundheitsberufe eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit allen negativen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit.“

Spiel mit Versorgungssicherheit?

Von einer wirklichen Entspannung der Situation könne jedoch nicht gesprochen werden, weshalb es auch nicht nachvollziehbar ist, warum es beim Vergütungssystem seitens Tirol Kliniken und des Landes keine Bewegung gibt.

"Hier wird mit der Versorgungssicherheit in Tirol gespielt, denn es ist der falsche Ansatz, in der Gesundheitsversorgung sparen zu wollen. Einerseits spricht man davon, wie man die Versorgung in Österreich bzw. in Tirol auf sinnvolle Beine stellen kann, andererseits hat man nur das Sparziel vor Augen, das ist brandgefährlich“, so Zangerl.