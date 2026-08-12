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Tirol

Polizei warnt: Tiroler (63) verlor hunderttausende Euro an Online-Betrüger

Ein 63-Jähriger ist im Tiroler Schwendt (Bezirk Kitzbühel) im Zeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026 Opfer mehrerer schwerer Betrugsfälle über diverse Online-Plattformen geworden.
12.08.2026, 13:33

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Hände in Fingerloshandschuhen tippen auf einem Laptop.

Es handelte sich um Kryptowährungsanlagebetrug, Goldanlagebetrug sowie Kreditbetrug, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Gesamtschaden belief sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobereich. Der Mann erstattete schließlich Anzeige.

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Zahlungen über Whatsapp verlangt

Dem Opfer wurden hohe Gewinne in Aussicht gestellt und für die Auszahlung wiederholt Gebühren und Steuern gefordert. Außerdem wurde der 63-Jährige über Whatsapp zur Zahlung verschiedener Gebühren und zu Überweisungen auf Konten in Deutschland aufgefordert. Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang eindringlich vor vermeintlich lukrativen Anlageangeboten im Internet und über Social-Media-Plattformen.

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Agenturen, seta  | 

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