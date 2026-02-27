Bei einer geplanten Arthroskopie (Kniespiegelung) des Knies einer Patientin am 25. Februar 2026 ist es an der Innsbrucker Klinik zu einer Verwechslung der Seiten gekommen. Das teilten die Tirol Kliniken am Freitag mit und versicherten: "Für die Patientin entstehen keine Folgeschäden."

Bei einer Arthroskopie handle es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, mit dem Schäden im Inneren des Knies behandelt werden können, hieß es. "Früher wurde der Eingriff auch aus diagnostischen Gründen durchgeführt, um eventuelle Schäden überhaupt feststellen zu können", wurde in einer Aussendung erläutert.

Eingriff abgebrochen

Bei der betroffenen Patientin wurde aus Gründen, die derzeit noch geprüft werden, die Seiten verwechselt und der Eingriff am falschen Knie begonnen. Als klar wurde, dass bei diesem Knie kein Schaden vorliegt, der operativ versorgt werden muss, sei der Eingriff sofort abgebrochen und die Patientin aus der Narkose aufgeweckt.