Eingriff am falschen Knie in Innsbrucker Klinik durchgeführt
Bei einer geplanten Arthroskopie (Kniespiegelung) des Knies einer Patientin am 25. Februar 2026 ist es an der Innsbrucker Klinik zu einer Verwechslung der Seiten gekommen. Das teilten die Tirol Kliniken am Freitag mit und versicherten: "Für die Patientin entstehen keine Folgeschäden."
Bei einer Arthroskopie handle es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, mit dem Schäden im Inneren des Knies behandelt werden können, hieß es. "Früher wurde der Eingriff auch aus diagnostischen Gründen durchgeführt, um eventuelle Schäden überhaupt feststellen zu können", wurde in einer Aussendung erläutert.
Eingriff abgebrochen
Bei der betroffenen Patientin wurde aus Gründen, die derzeit noch geprüft werden, die Seiten verwechselt und der Eingriff am falschen Knie begonnen. Als klar wurde, dass bei diesem Knie kein Schaden vorliegt, der operativ versorgt werden muss, sei der Eingriff sofort abgebrochen und die Patientin aus der Narkose aufgeweckt.
"Sie wurde über den Vorfall umfassend informiert und es wurde eine Meldung an die Haftpflichtversicherung der tirol kliniken übermittelt", teilt der Spitalsbetreiber mit und erklärt: „Natürlich haben wir uns bei der Patientin bereits in aller Form entschuldigt und wiederholen das an dieser Stelle noch einmal: Wir bedauern diesen Zwischenfall und entschuldigen uns in aller Form."
Rein medizinisch gesehen handle es sich um "einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff rechtzeitig abgebrochen wurde". Dennoch nehme man den Vorfall sehr ernst.
"Es wurden bereits alle Schritte eingeleitet, um den Vorfall gemeinsam mit allen involvierten Berufsgruppen bis ins Detail aufzuarbeiten, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir unsere bereits sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verbessern können“, betont der Ärztliche Direktor der Klinik Innsbruck, Alois Obwegeser.
