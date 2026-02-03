ÖVP nimmt Anleihen bei Social-Media-Kaiser Markus Söder

Dieser Weg kann ein weiter sein. Von Bregenz oder Innsbruck ist man schon deutlich länger nach Wien unterwegs als aus dem Gros der Bundesländer. Aus Sicht von Tiroler und Vorarlberger VP ist damit auch die Distanz für Funktionäre und Politiker in die von Ex-ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka geleitete Parteiakademie Campus Tivoli zu groß. Die beiden Landesparteien starten gemeinsam mit dem Hauptstandort einen Ableger der Akademie. Laut ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle geht damit ein jahrzehntelanges Ansinnen in Erfüllung: "Nach zigmaligem Anklopfen haben wir Gehör gefunden", erklärte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Innsbrucker Parteizentrale. Inhaltliches Profil schärfen "Der Schritt in den Westen war ein längst fälliger", gestand Sobotka ein, der das neue Ausbildungsprogramm mit einem "Werte-Workshop für Verantwortungsträger" eröffnete. Insgesamt will der langjährige Spitzenpolitiker das inhaltliche Profil seiner Partei stärken, aber auch Breite gewinnen: "Zu uns kann jeder kommen."

Das erste Jahresprogramm des Campus Tivoli West findet zu gleichen Teilen in Innsbruck, Bregenz und online statt und soll sich eben auch an politisch Interessierte außerhalb der ÖVP richten. Im Fokus scheinen aber dennoch Parteifunktionäre und -veranwortungsträger zu stehen. Einer der Workshops widmet sich der Frage, wie es Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder schafft, "auf Social Media Agenda zu setzen, Reichweite zu mobilisieren und Debatten zu dominieren - oft schneller, direkter und wirksamer als klassische Kanäle?" Einblicke dazu gibt der Social-Media-Abteilungsleiter der CSU, Markus Mochti. Polarisierende Auftritte mit Reichweite Wie sich Söder inszeniert - oft gerne beim Essen von Fleisch - polarisiert, schafft aber jedenfalls Reichweite. Im vergangenen Sommer stattete der Deutsche Österreichs ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker einen Besuch in Wien ab. Ein gemeinsamer Besuch bei einem Würstelstand war Pflichtprogramm. Das Foto landete auf Söders Instagram-Account.

"Die Politik hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Alle Anforderungen an politisch Arbeitende sind komplexer geworden", beschreibt Mattle den Wandel. "Deshalb ist es notwendig, dass man entsprechende Aus- und Weiterbildungsprogramme in der eigenen Partei schafft, damit auch Funktionäre und Politiker auf die Anforderungen des Alltags entsprechend vorbereitet werden können."