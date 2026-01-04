Westachse will im Konzert der Landeschefs Reformton angeben

Abschreiten der Schützenkompanien. Ehrensalve und Ehrenschnapserl. Der von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) am Sonntag in Innsbruck für seinen steirischen Amtskollegen Mario Kunasek (FPÖ) ausgerichtete landesübliche Empfang mit seiner militärischen Anmutung schien ganz nach dessen Gusto zu sein. Immerhin war der Freiheitliche im Zivilberuf Bundesheeroffizier. Er übergab vor dem Landhaus im strahlenden Sonnenschein und Beisein von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an Mattle, der diesen nun turnumsmäßig für ein halbes Jahr unter dem Motto "Bergauf für Österreich" führt. Ein entscheidendes Jahr Diese informelle Institution, in der die Länderchefs ihre Positionen gegenüber dem Bund abstimmen, kommt 2026 eine besondere Rolle zu. Das Jahr steht politisch im Zeichen der Reformpartnerschaft. Bund, Länder und Gemeinden haben sich unter anderem eine neue Kompetenzverteilung in den Bereichen Gesundheit und Bildung vorgenommen.

Die Landeshauptleute Mario Kunasek (FPÖ), Anton Mattle (ÖVP) und Vize-Kanzler Andreas Babler (SPÖ) beim landesüblichen Empfang

Mattle hat nun gemeinsam mit Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner ein "Positionspapier des Westens" erstellt, wie er am Sonntag bei einem Pressegespräch wissen ließ. Dieses soll in den kommenden Tagen vorgestellt und innerhalb der LH-Konferenz abgestimmt werden.

"Wir können uns durchaus vorstellen, dass eine zentrale Gesetzgebung im Spitalswesen durchaus auf Bundesebene erfolgen kann", nannte Mattle exemplarisch einen Punkt aus dem Papier. Laut Verfassung sind die Länder für die Krankenanstalten zuständig, was etwa dazu führt, dass es in Österreich neun Krankanstaltengesetze gibt. Ein großes Aber Die zwei "Westachse"-Länderchefs können sich vorstellen, diese Kompetenz und damit etwa die Regelung von Qualitätsstandards an den Bund abzutreten. Großes Aber: "Wenn es um unsere Spitäler geht, wollen wir aber ganz klar mitreden", so Mattle. Dass etwa von Wien aus künftig Spitäler zugesperrt werden können, will man keinesfalls.