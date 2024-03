Nach versuchtem Banküberfall in Tirol: Täter ist weiter auf der Flucht

Nach einem versuchten Banküberfall Mittwochnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf hat es vorerst weiter keine heiße Spur nach dem unbekannten, mit einer Pistole bewaffneten Täter gegeben. Man gehe aber vereinzelten Hinweisen nach, sagte der LKA-Ermittler Philipp Rapold zur APA. So sei etwa im Nahbereich eine Wollmütze gefunden worden. Drei Angestellte befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Filiale, zwei Kolleginnen wurden vom Täter an der Schulter festgehalten.