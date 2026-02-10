Leichen von Mutter und Kind in Wohnhaus in Kitzbühel gefunden
Am Dienstag wurden in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Norden von Kitzbühel am frühen Nachmittag zwei Leichen gefunden. Wie die Landespolizeidirektion inzwischen bestätigt, handelt es sich um eine 48-jährige Frau und ihren Sohn - einen fünf Jahre alten Buben.
Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge ergaben sich bei der Frau keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Todesursache des Buben wird in einer durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnete Obduktion untersucht. Erste Ergebnisse werden am Mittwoch erwartet.
Frau tötete offenbar fünfjährigen Sohn und dann sich selbst
Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatortarbeit ist im Gange. Es besteht der Verdacht, dass die Mutter zunächst ihr Kind und dann sich selbst getötet hat. "Wir wurden aus dem Umfeld der Frau verständigt", erklärt LKA-Chefin Katja Tersch dem KURIER. Offenbar war die 48-Jährige nicht mehr erreichbar gewesen.
Über die möglichen Hintergründe der Tat gibt es vorerst noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Der Fall weckt Erinnerungen an eine ähnliche Bluttat in der Steiermark. Dort hatte eine Frau vor knapp zwei Wochen ihren 11-jährigen Sohn getötet und dies später gestanden.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.