Am Dienstag wurden in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Norden von Kitzbühel am frühen Nachmittag zwei Leichen gefunden. Wie die Landespolizeidirektion inzwischen bestätigt, handelt es sich um eine 48-jährige Frau und ihren Sohn - einen fünf Jahre alten Buben.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge ergaben sich bei der Frau keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Todesursache des Buben wird in einer durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnete Obduktion untersucht. Erste Ergebnisse werden am Mittwoch erwartet.