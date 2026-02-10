Tirol

Leichen von Mutter und Kind in Wohnhaus in Kitzbühel gefunden

TIROL: ZWEI LEICHEN IN WOHNHAUS IN KITZBÜHEL ENTDECKT
Bei dem Kind handelt es sich um den 5-jährigen Buben der Frau. Es besteht der Verdacht, dass die 48-Jährige ihr Kind und sich getötet hat.
Von Christian Willim
10.02.26, 16:14

Am Dienstag wurden in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Norden von Kitzbühel am frühen Nachmittag zwei Leichen gefunden. Wie die Landespolizeidirektion inzwischen bestätigt, handelt es sich um eine 48-jährige Frau und ihren Sohn - einen fünf Jahre alten Buben.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge ergaben sich bei der Frau keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Todesursache des Buben wird in einer durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnete Obduktion untersucht. Erste Ergebnisse werden am Mittwoch erwartet.

Frau tötete offenbar fünfjährigen Sohn und dann sich selbst

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatortarbeit ist im Gange. Es besteht der Verdacht, dass die Mutter zunächst ihr Kind und dann sich selbst getötet hat. "Wir wurden aus dem Umfeld der Frau verständigt", erklärt LKA-Chefin Katja Tersch dem KURIER. Offenbar war die 48-Jährige nicht mehr erreichbar gewesen. 

Über die möglichen Hintergründe der Tat gibt es vorerst noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Der Fall weckt Erinnerungen an eine ähnliche Bluttat in der Steiermark. Dort hatte eine Frau vor knapp zwei Wochen ihren 11-jährigen Sohn getötet und dies später gestanden.

