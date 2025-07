Muren in Tirol und Salzburg führten zu Sperren im Straßen- und Zugsverkehr

Der Schwerpunkt der Ereignisse lag indes im Bezirk Innsbruck-Land. In Salzburg traf es die Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße und Taxenbach.

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat am späten Mittwochnachmittag in Tirol für mehrere Murenabgänge gesorgt. Sperren im Straßen- und Zugsverkehr im Wipptal (Bezirk Innsbruck-Land) waren die Folge. Die Brennerstraße (B 182) wurde bei Schönberg in beide Richtungen gesperrt, auch die Anschlussstelle Patsch-Igls der Brennerautobahn (A13) war nicht befahrbar. Laut ÖBB waren zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Steinach in Tirol keine Zugfahrten möglich.

Die Beurteilung des Hanges entlang der Zugstrecke im Wipptal sei „im Hinblick auf weitere mögliche Murenabgänge durch den Geologen noch nicht möglich“, informierten die ÖBB Donnerstagfrüh in einer Aussendung. Für Fernverkehrszüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Brenner eingerichtet. Die Brennerstraße ist ab der Stefansbrücke in Richtung Matrei bis zur Kreuzung Schönberg-Matrei gesperrt. Erst "im Laufe des Tages" werde mit einer Öffnung gerechnet. Eine Umfahrung sei jedoch lokal bzw. über die Brennerautobahn möglich. Mit den Aufräumarbeiten wurde bereits am Mittwoch begonnen. Eine Umfahrung sei lokal bzw. über die Brennerautobahn möglich.

Ab 17 Uhr gingen am Mittwoch (23. Juli) bei der Leitstelle Tirol Meldungen ein. Seither waren 21 Feuerwehren im Einsatz, die vorwiegend Keller auspumpten, hieß es zur APA. Der Schwerpunkt der Ereignisse lag indes im Bezirk Innsbruck-Land. In Schönberg und Patsch gingen drei Muren ab, in Patsch waren es zwei. Es handelte sich bei den Murenabgängen um eher "kleinere" Erdrutsche. Im Unterland sei es dagegen "ruhig".