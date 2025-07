Muren in Tirol führten zu Sperren im Straßen- und Zugsverkehr

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat am späten Mittwochnachmittag in Tirol für mehrere Murenabgänge gesorgt. Sperren im Straßen- und Zugsverkehr im Wipptal (Bezirk Innsbruck-Land) waren die Folge. Die Brennerstraße (B 182) wurde bei Schönberg in beide Richtungen gesperrt, auch die Anschlussstelle Patsch-Igls der Brennerautobahn (A13) war nicht befahrbar. Laut ÖBB waren zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Steinach in Tirol keine Zugfahrten möglich.