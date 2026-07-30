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Tirol

Zirl: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Bereich Zirl West schwer verletzt.
30.07.2026, 08:44

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Zirler Straße im Bezirk Innsbruck-Land wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 18.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Zirler Straße und der Autobahnrampe bei der Auffahrt Zirl West.

Sturz ohne direkten Zusammenstoß

Zur Unfallzeit fuhr der 54-jährige Österreicher mit seinem Motorrad auf der Zirler Straße aus Richtung Inzing kommend in Richtung der Autobahnauffahrt Zirl West. Gleichzeitig lenkte eine 53-jährige Österreicherin ihren Pkw von der Autobahnrampe aus westlicher Richtung in Richtung Zirl. 

Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Unfall: Der Motorradfahrer stürzte. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es dabei zu keinem direkten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sein.

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Schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Der 54-Jährige zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Blaulicht Innsbruck
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