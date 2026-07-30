Klimabonus-SMS: Betrüger stehlen Kärntner tausende Euro

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg (Kärnten) ist am 29. Juli 2026 Opfer eines ausgeklügelten Internetbetrugs geworden. Gegen 13.45 Uhr erhielt er eine Phishing-SMS, die ihn zur Eingabe seiner Daten aufforderte, angeblich, um den Klimabonus noch am selben Tag ausbezahlt zu bekommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Klimabonus als Köder: So lief der Betrug ab

Die betrügerische SMS enthielt einen Link, auf den der Mann klickte und in weiterer Folge alle relevanten Informationen preisgab. Daraufhin wurde er telefonisch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert und angewiesen, die „Rücküberweisung“ zu bestätigen.

Dabei handelte es sich jedoch um eine Expressüberweisung, wodurch dem Mann ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand.