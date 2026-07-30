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Klimabonus-SMS: Betrüger stehlen Kärntner tausende Euro
Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg verlor nach einer Phishing-SMS zum Klimabonus mehrere tausend Euro.
Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg (Kärnten) ist am 29. Juli 2026 Opfer eines ausgeklügelten Internetbetrugs geworden. Gegen 13.45 Uhr erhielt er eine Phishing-SMS, die ihn zur Eingabe seiner Daten aufforderte, angeblich, um den Klimabonus noch am selben Tag ausbezahlt zu bekommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Klimabonus als Köder: So lief der Betrug ab
Die betrügerische SMS enthielt einen Link, auf den der Mann klickte und in weiterer Folge alle relevanten Informationen preisgab. Daraufhin wurde er telefonisch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert und angewiesen, die „Rücküberweisung“ zu bestätigen.
Dabei handelte es sich jedoch um eine Expressüberweisung, wodurch dem Mann ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand.
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