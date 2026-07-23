Über Böschung geschleudert: Biker bei Sturz in Tirol schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Italien hat Mittwochabend bei einem Unfall auf der Thierseestraße (L 37) in Kufstein in Tirol schwere innere Verletzungen erlitten. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve mit dem Randstein kollidiert und zu Sturz gekommen.

Dadurch kam er rechts von der Fahrbahn ab und wurde über eine baumdurchwachsene Böschung geschleudert. Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der 34-Jährige wurde an Ort und Stelle notärztlich versorgt. Schließlich wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.