Brand in Wörgl: Firmengebäude bei Feuer stark beschädigt

In den frühen Morgenstunden des 22. Juli 2026 brach gegen 4.00 Uhr in einem Firmengebäude in Wörgl (Bezirk Kufstein) ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr Wörgl konnte das Feuer innerhalb kürzester Zeit löschen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Gebäude und Maschine stark beschädigt

Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte wurden das betroffene Firmengebäude sowie eine darin befindliche Maschine stark beschädigt. Im Einsatz standen die FF Wörgl mit insgesamt vier Fahrzeugen, ein Rettungsfahrzeug sowie die Polizei.