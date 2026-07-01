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Tirol

Belästigung in Innsbruck: Verdächtiger filmte Opfer mit Handy

Ein 35-jähriger Rumäne soll mehrere Frauen in Innsbruck belästigt haben. Er befindet sich in U-Haft.
01.07.2026, 14:19

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein 35-jähriger Rumäne ist von der Polizei wegen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung mehrerer Frauen in Innsbruck zwischen 11. und 17. Mai festgenommen worden und befindet sich in U-Haft

Drei Opfer hatten zuvor Anzeige erstattet, berichtete die Exekutive. Ermittlungen legten den Verdacht nahe, dass der Mann noch 2 weitere Frauen belästigt haben könnte. So wurden etwa entsprechende Videos auf dem Handy des Verdächtigen gefunden. Der Rumäne zeigte sich nicht geständig.

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Die angeblich beiden letzteren Übergriffe sollen sich am 16. Mai ereignet haben. Der 35-Jährige filmte sein Annähern an die Frauen im Innsbrucker Stadtgebiet, konkret am Innrain sowie in der Völserstraße, bestätigte der Innsbrucker Kripo-Chef Christoph Kirchmair gegenüber der APA einen Bericht der „Tiroler Tageszeitung“. 

Gelöschte Aufnahmen wiederhergestellt

Die mutmaßlichen Taten seien aus dem Kontext geleitet ersichtlich. Die Ermittler hätten nach der Festnahme des Mannes die gelöschten Dateien wiederherstellen und als Beweismaterial sichern können. Weitere Hinweise würde man sich von möglichen Zeugenaussagen erhoffen, so Kirchmair. Bisher konnten noch keine Zeugen ausfindig gemacht werden.

Innsbruck
Agenturen  | 

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