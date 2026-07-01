Belästigung in Innsbruck: Verdächtiger filmte Opfer mit Handy

Ein 35-jähriger Rumäne ist von der Polizei wegen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung mehrerer Frauen in Innsbruck zwischen 11. und 17. Mai festgenommen worden und befindet sich in U-Haft.

Drei Opfer hatten zuvor Anzeige erstattet, berichtete die Exekutive. Ermittlungen legten den Verdacht nahe, dass der Mann noch 2 weitere Frauen belästigt haben könnte. So wurden etwa entsprechende Videos auf dem Handy des Verdächtigen gefunden. Der Rumäne zeigte sich nicht geständig.