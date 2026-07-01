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Tirol

Fahrradsturz ohne Helm: 53-jähriger Tiroler bewusstlos

Bei einem Abbiegemanöver stürzte der Mann. Andere Fahrzeuge sollen nicht involviert gewesen sein.
01.07.2026, 11:12

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Ein Radfahrer fährt schnell auf einer asphaltierten Straße, sein Schatten ist deutlich sichtbar.

Ein 53-jähriger Radfahrer ist am frühen Dienstagabend auf der Völser Straße (L11) in Pfaffenhofen in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ohne Fremdeinwirkung bei einem Abbiegemanöver schwer gestürzt. 

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Schwere Verletzungen

Der Mann, der keinen Helm trug, war daraufhin bewusstlos, berichtete die Polizei. Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Österreicher. Anschließend wurde der Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Straße war rund 40 Minuten lang gesperrt.

Innsbruck
Agenturen  | 

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