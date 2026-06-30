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Schmuckdiebstahl in Leisach: Einbrecher gesucht
In Leisach stahl eine unbekannte Person aus einem Wohnhaus Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Am 30. Juni 2026, zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch eine Kellertür Zutritt in ein Wohnhaus in Leisach (Bezirk Lienz) und stahl Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.
Täter nutzte kurzes Zeitfenster
Die Tat ereignete sich zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr. Die bislang unbekannte Person verschaffte sich durch eine Kellertür Zutritt in das Wohnhaus und stahl Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.
Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer +43 (0) 5 9133/7230-100.
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