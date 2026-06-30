Schmuckdiebstahl in Leisach: Einbrecher gesucht

Am 30. Juni 2026, zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch eine Kellertür Zutritt in ein Wohnhaus in Leisach (Bezirk Lienz) und stahl Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

Täter nutzte kurzes Zeitfenster

Die Tat ereignete sich zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr. Die bislang unbekannte Person verschaffte sich durch eine Kellertür Zutritt in das Wohnhaus und stahl Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.