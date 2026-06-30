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Tirol

Schmuckdiebstahl in Leisach: Einbrecher gesucht

In Leisach stahl eine unbekannte Person aus einem Wohnhaus Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich.
30.06.2026, 18:59

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Am 30. Juni 2026, zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch eine Kellertür Zutritt in ein Wohnhaus in Leisach (Bezirk Lienz) und stahl Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

Täter nutzte kurzes Zeitfenster

Die Tat ereignete sich zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr. Die bislang unbekannte Person verschaffte sich durch eine Kellertür Zutritt in das Wohnhaus und stahl Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

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Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer +43 (0) 5 9133/7230-100.

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