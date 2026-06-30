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Unfall in Tux: Sturz von Laderampe endet im Spital
In Tux stürzte ein 36-jähriger Iraker beim Ausladen seines LKWs von einer Laderampe und kam ins BKH Schwaz.
Am 29. Juni 2026 gegen 10.15 Uhr kam es in Tux zu einem Arbeitsunfall. Ein 36-jähriger Iraker stürzte beim Ausladen seines LKWs von einer Laderampe und verletzte sich dabei.
Sturz von über 1,30 Meter Höhe
Beim Ausladen seines LKWs stürzte der 36-Jährige von der etwa 1,30 Meter hohen Laderampe. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich und an der Hand zu.
Rettung brachte Verletzten ins BKH Schwaz
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 36-Jährige in das BKH Schwaz gebracht.
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