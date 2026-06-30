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Tirol

Unfall in Tux: Sturz von Laderampe endet im Spital

In Tux stürzte ein 36-jähriger Iraker beim Ausladen seines LKWs von einer Laderampe und kam ins BKH Schwaz.
30.06.2026, 16:19

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Am 29. Juni 2026 gegen 10.15 Uhr kam es in Tux zu einem Arbeitsunfall. Ein 36-jähriger Iraker stürzte beim Ausladen seines LKWs von einer Laderampe und verletzte sich dabei.

Sturz von über 1,30 Meter Höhe

Beim Ausladen seines LKWs stürzte der 36-Jährige von der etwa 1,30 Meter hohen Laderampe. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich und an der Hand zu.

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Rettung brachte Verletzten ins BKH Schwaz

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 36-Jährige in das BKH Schwaz gebracht.

Blaulicht
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