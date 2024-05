Mann bei Kanuunfall in Tirol ums Leben gekommen

Feuerwehr im Einsatz

Das leere Kanu wurde ebenfalls an der Sandbank angeschwemmt und geborgen, teilte die Polizei mit. Wie sich herausstellte, dürfte der Mann in Steeg in den Lech eingestiegen und in weiterer Folge gekentert sein. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Stockach, Bach, Elbigenalp und Häselgehr sowie die Wasserrettung Reutte. Auch wurde ein Notarzthubschrauber und das örtliche Rote Kreuz alarmiert.