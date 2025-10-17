Luegbrücke: Demo-Untersagung auf Tiroler Brennerautobahn rechtswidrig

Die Untersagung einer vom Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner für Ende Juni dieses Jahres beantragten Protestversammlung bzw. Demo wegen des Neubaus der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) sowie der "überbordenden Verkehrsbelastung über den Brenner und im Wipptal" ist rechtswidrig gewesen. Das Landesverwaltungsgericht gab einer Beschwerde Folge und hob den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck auf, wie die Tiroler Tageszeitung zuerst berichtete.

Recht auf Versammlungsfreiheit verletzt

Der hauptsächliche Grund: Durch die Untersagung der angemeldeten Demonstration auf einem Parkplatz der Brennerautobahn im Bereich der Autobahnanschlussstelle bei Matrei sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verletzt worden. Sie sei "nicht zwingend notwendig" gewesen, hieß es auf der Homepage des Landesverwaltungsgerichts. Aufgrund ausreichender Vorbereitungszeit hätte die "Versammlung und die damit verbundenen Sperre der A13 - im Unterschied zu bisherigen Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs zu Versammlungen auf Autobahnen - keine unvermeidbare, weiträumige, langwährende, extreme Störung des Straßenverkehrs" zur Folge gehabt, wurde in der dort veröffentlichten Entscheidung unter anderem ausgeführt.