Vermisster Steirer tot in Bachbett gefunden

Ein seit mehreren Tagen vermisster 61-jähriger Mann wurde am Donnerstagvormittag tot in einem Bachbett nahe Hohentauern im Bezirk Murtal aufgefunden. Die Einsatzkräfte entdeckten den Vermissten gegen 10 Uhr nach einer großangelegten Suchaktion , die bereits am Vortag begonnen hatte. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit keine.

Die Suche nach dem 61-Jährigen begann am Mittwochnachmittag, nachdem Angehörige die Polizei verständigt hatten. Sie hatten seit Sonntagmittag keinen Kontakt mehr zu dem Mann gehabt. Umgehend rückten rund 40 Einsatzkräfte von Polizei, Bergrettung, Feuerwehr und der Alpinpolizei Murtal aus. Bei der Suche kamen auch ein Hubschrauber, eine Drohne und Suchhunde zum Einsatz. Mit Einbruch der Dunkelheit musste die Suchaktion am Mittwoch jedoch ohne Erfolg abgebrochen werden.

Ermittlungen zur Todesursache laufen

Am Donnerstagmorgen wurde die Suche mit verstärkten Kräften fortgesetzt. Etwa 70 Personen beteiligten sich an dem Einsatz. Kurz vor 10 Uhr fanden Suchtrupps den Vermissten leblos in einem Bachbett unweit seines Wohnortes. Nach der Bergung durch Bergrettung und Polizei unter Beiziehung eines Arztes wurden keine äußerlichen Verletzungen oder Anzeichen für Fremdverschulden festgestellt. Zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine sanitätspolizeiliche Obduktion angeordnet. Die Ergebnisse stehen noch aus.