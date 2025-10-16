Ein 29-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag auf der S6 bei Bruck/Mur mit seinem Pkw von hinten gegen einen Lastkraftwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Das Auto des Mannes aus dem Bezirk Bruck/Mürzzuschlag war nahezu ungebremst auf das Heck des Sattelschleppers gekracht und hatte sich darunter verkeilt. Laut Polizei war die Tachonadel bei 210 km/h steckengeblieben.