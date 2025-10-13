In Alkohol eingelegte Früchte führten zu Brand

Ein Glasgefäß mit in hochprozentigem Alkohol eingelegten Früchten ist Sonntagabend in der Südsteiermark auf einem heißen Schwedenofen zerborsten und hat einen Brand ausgelöst. Das nicht feuerfeste Glas hatte der Hitze nicht standgehalten, der Alkohol entzündete sich am heißen Ofen in der Wohnung in Bad Radkersburg.

Die Bewohnerin (67) hatte das Glasgefäß mit den in Alkohol eingelegten Früchten am Abend auf den beheizten Ofen gestellt. Beim Versuch, den durch das Bersten des Glases entstandenen Brand mit Stofftüchern und Wasser zu löschen, kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Rauchgasvergiftung

Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und belüftete die Wohnung. Die 67-Jährige erlitt beim Löschversuch eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins LKH Feldbach gebracht, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.