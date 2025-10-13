Mann (31) schoss Mädchen (8) mit Luftdruckgewehr in den Bauch

Ein folgenschwerer Unfall dürfte sich Sonntagabend in der Stadtgemeinde Leibnitz ereignet haben. Ein 31-jähriger Mann soll hinter dem Haus mit einem Luftdruckgewehr auf Zielscheiben geschossen haben. Dabei dürfte das 8-jährige Kind seiner Lebensgefährtin in die Schussbahn gelaufen sein.

Laut Auskunft der Landespolizeidirektion Steiermark habe die Achtjährige eine Schusswunde im Bauchbereich erlitten. Das Rote Kreuz und ein Notarzt führten die Erstversorgung durch, danach wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Graz geflogen.

Die Polizei stellte das Luftdruckgewehr sicher und verhängte ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 31-Jährigen. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.