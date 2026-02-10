Zwei Leichen in Wohnhaus in Kitzbühel gefunden

Wie zuerst die Tiroler Tageszeitung berichtet hat, wurden am Dienstag in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Norden von Kitzbühel zwei Leichen gefunden. Es soll sich um eine Frau und ihren Sohn handeln. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Wie die beiden Personen ums Leben gekommen sind und ob der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen besteht, ist vorerst noch nicht klar. Die Landespolizeidirektion bestätigt den Fund der beiden Leichen, kann aber vorerst noch keine näheren Details nennen.