Leichen in Kitzbühel: Todesursache von Fünfjährigem vorerst unklar

Am Mittwoch wurden eine Frau und ihr Sohn tot in einer Wohnung entdeckt. Ein Obduktion brachte vorerst keine Klarheit.
Vor 7 Minuten

TIROL: ZWEI LEICHEN IN WOHNHAUS IN KITZBÜHEL ENTDECKT

Ein Mitglied der Familie einer 48-Jährigen hat am Dienstag in der Wohnung der Frau, nach dem diese nicht mehr erreichbar war, Nachschau gehalten. Und ist dabei auf ihre Leiche und jene ihres 5-jährigen Sohnes gestoßen. Die Ermittler des Landeskriminalamts gehen davon aus, dass die Österreicherin ihr Kind und danach sich getötet hat.

Zur Ermittlung der Todesursache des Buben wurde durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Obduktion angeordnet. Diese konnte am Mittwoch vorerst keine Klarheit bringen.

Kitzbühel: Frau tötete offenbar fünfjährigen Sohn und sich selbst

Wie die Landespolizeidirektion Tirol am frühen Mittwochnachmittag mitteilte, konnten bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung bei dem fünfjährigen Buben keine sichtbaren Zeichen einer Gewalteinwirkung festgestellt werden. Daher seien noch weitere histologische und toxikologische Untersuchen für die Klärung der Todesursache erforderlich. 

Bei der Leiche der Frau selbst wurden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt. Daher wird von einem Suizid ausgegangen.

Davon gehen die Ermittler aus

"Aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes besteht somit der Verdacht, dass die 48-jährige Frau, zu der der letzte telefonische Kontakt mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis am Sonntag bestand, ihren Sohn im Laufe des Montags in der Wohnung getötet und in weiterer Folge Selbstmord verübt hat", hieß es. 

Über die möglichen Hintergründe der Tat gibt es vorerst noch keine Erkenntnisse: "Die Umfeldermittlungen sind noch im Gange, daher kann derzeit keine Aussage über das konkrete Motiv getroffen werden." 

Der Fall weckt Erinnerungen an eine Bluttat in der Steiermark. Dort soll eine Frau vor knapp zwei Wochen ihren 11-jährigen Sohn getötet haben. Die Frau legte ein Geständnis ab.

