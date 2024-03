Leiche nach Brand in Tiroler Bauernhaus noch immer nicht identifiziert

Nach dem Fund einer Leiche in einem abgebrannten Bauernhaus in der Tiroler Wildschönau (Bezirk Kufstein) am Donnerstag ist deren Identität Freitagmittag weiter unklar gewesen. Das Ergebnis der Obduktion lag noch nicht vor, teilte das Landeskriminalamt (LKA) der APA mit. Die Todesursache war damit weiter offen. Ob es sich bei der Leiche um einen vermissten Bewohner handelte, soll ein DNA-Abgleich klären. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten ebenfalls noch an.