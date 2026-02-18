Lawinenabgänge in Tirol: Todesopfer und Schwerverletzte

Bei einem Lawinenabgang auf eine gesperrte Skiroute in Fiss in Tirol ist Mittwochvormittag ist ein 71-jähriger Wintersportler verschüttet und tödlich verletzt worden. Reanimationsversuche blieben erfolglos, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Bei weiteren Lawinenabgängen in Kirchberg im Bezirk Kitzbühel und im Navistal wurden zwei weitere Personen verschüttet und reanimiert bzw. versucht zu reanimieren.

Das Schneebrett in Fiss war im Bereich der sogenannten Adlerroute abgegangen. Drei Wintersportler wurden dabei erfasst, zwei davon verschüttet. Betroffen war neben dem 71-jährigen Urlaubsgast auch zwei Urlauber im Alter von 41 und 34 Jahren. Beide wurden verletzt und in die Innsbrucker Klinik bzw. zu einem lokalen Arzt gebracht. Der 71-Jährige hatte als einziger der drei Alpinisten kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich. Der nähere Hergang des Lawinenunfalls sowie die genauen Identitäten der Wintersportler waren zunächst nicht bekannt. Weitere Personen wurden nicht verschüttet, die Suchaktion konnte beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden. Reanimationen nach Lawinenabgängen auch in Kirchberg und Navistal In Kirchberg war das Schneebrett im freien Skiraum, außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen - und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn "Brunn" im Bereich Pengelstein. Ein Wintersportler wurde rasch von Einsatzkräften aus den Schneemassen befreit und dann reanimiert. Auch dieser wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen und auf der Intensivstation behandelt. Über den genauen Gesundheitszustand bzw. die Identität war vorerst nichts bekannt. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg waren ebenso an Ort und Stelle wie zwei Rettungshubschrauber.