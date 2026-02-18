Kein Einlass mit Kopftuch? Wirbel um Dresscode in bekanntem Restaurant

Das Restaurant des Hotels Cool Mama in Salzburg sieht sich derzeit massiver Kritik ausgesetzt. Wie die Salzburger Nachrichten (SN) berichten, wollte eine Frau ihren Geburtstag gemeinsam mit Freunden im Sky-Restaurant feiern. Als ihr Ehemann bei der telefonischen Reservierung jedoch erwähnte, dass sie einen Hidschab trägt, sei die Anfrage abgelehnt worden.

Ein Blick auf die Website des Lokals zeigt, dass für den Besuch tatsächlich ein strenger Dresscode gilt. Dieser trage laut dem Restaurant zum gewünschten Ambiente und der kollektiven Stimmung bei und hält fest, was erlaubt ist – und was nicht. Untersagt sind demnach unter anderem "jegliche Art von Kopfbedeckungen". Zudem verweist das Restaurant auf das seit 1. Oktober 2017 geltende Verbot der Gesichtsverhüllung in Österreich. Darin ist geregelt, dass das Verhüllen oder Verbergen der Gesichtszüge an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden verboten ist.