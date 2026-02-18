Verschütteter nach Lawinenabgang in Tirol reanimiert

Bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist Mittwochvormittag eine Person verschüttet und nach kurzer Zeit von Rettungskräften aus den Schneemassen geborgen worden. Die Person wurde reanimiert und daraufhin mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete ein Sprecher der Bergbahn Kitzbühel der APA. Weitere Wintersportler wurden nicht verschüttet.

Der Lawinenabgang ereignete sich außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen, und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn "Brunn" im Bereich Pengelstein. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg befanden sich ebenso im Einsatz wie zwei Rettungshubschrauber.