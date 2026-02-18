3 Tote bei Lawinenabgänge in Tirol und Vorarlberg

In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett auf eine gesperrte Skiroute ab. Ein 71-jähriger Urlauber wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt. Im Navistal kam wiederum ein 44-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wurde ein junger Mann verschüttet und lebensgefährlich verletzt.

Bei zwei Lawinenabgänge n Mittwochvormittag in Tirol sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. Ein Sportler verstarb bei einem Lawinenabgang in Vorarlberg.

Das Schneebrett in Fiss war im Bereich der sogenannten Adlerroute abgegangen. Drei Wintersportler wurden dabei erfasst, zwei davon verschüttet. Betroffen war neben dem 71-jährigen Urlaubsgast auch zwei Urlauber im Alter von 41 und 34 Jahren. Beide wurden verletzt und in die Innsbrucker Klinik bzw. zu einem lokalen Arzt gebracht. Der 71-Jährige hatte als einziger der drei Alpinisten kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich. Der nähere Hergang des Lawinenunfalls sowie die genauen Identitäten der Wintersportler waren zunächst nicht bekannt.

Reanimationsversuche erfolglos

Beim dem tödlichen Unfall im Navistal hatten zwei Tourengeher auf den Geier in 2.857 Meter Seehöhe gehen wollen, drehten dann aber um, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Bei der Abfahrt im flacheren Gelände löste sich dann plötzlich bei einer Querung ein Schneebrett. Beide Skitourengeher wurden von den Schneemassen mitgerissen.

Der 44-Jährige wurde komplett verschüttet, der andere teilverschüttet. Letzterer konnte sich selbst ausgraben und anschließend auch seinen Kollegen befreien. Er setzte die Rettungskette in Gang und begann mit der Reanimation, die der Notarzt eines Rettungshubschraubers fortsetzte. Doch der 44-Jährige verstarb schließlich noch an Ort und Stelle.

Heikle Situation

Bei einem Lawinenabgang am Sonnenkopf im Klostertal im Süden Vorarlbergs ist am Mittwochmittag ein Mann verschüttet worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle bestätigte gegenüber der APA entsprechende Berichte in Vorarlberger Medien. Details zum Unfallhergang und zur Identität waren vorerst nicht bekannt. Die zur Unglücksstelle gerufenen Einsatzkräfte vermochten den verschütteten Wintersportler zwar zu lokalisieren und auszugraben, dennoch kam jede Hilfe zu spät.

Auf der Intensivstation

In Kirchberg war das Schneebrett im freien Skiraum, außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen abgegangen - und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn "Brunn" im Bereich Pengelstein. Ein Wintersportler wurde rasch von Einsatzkräften aus den Schneemassen befreit und dann reanimiert. Auch dieser wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen und auf der Intensivstation behandelt. Über den genauen Gesundheitszustand bzw. die Identität war vorerst nichts bekannt.