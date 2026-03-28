Lawine in Tirol: Verschütteter am Hüttenkogel in Lebensgefahr

Bei einem Lawinenabgang im Bereich des Hüttenkogel in den Tuxer Alpen im Tiroler Zillertal ist Samstagnachmittag ein Wintersportler komplett verschüttet und offenbar lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Kamerad, der teilverschüttet wurde, begann den Alpinisten zunächst auszugraben. Letztlich konnte er von Rettungskräften aus den Schneemassen befreit werden. Der andere Wintersportler blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. Nähere Informationen zum genauen Hergang des Lawinenabgangs sowie zur Identität der Wintersportler lagen zunächst nicht vor.