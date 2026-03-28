Skitourengeher (53) stirbt trotz Airbag bei Lawine in Vorarlberg

Ein 53-jähriger Skitourengeher ist am Samstag bei einem Lawinenabgang westlich des Gipfels Winterstaude in Egg/Schetteregg in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) ums Leben gekommen.

Der Mann war laut Polizei in den Nordhang eingefahren, als sich das Schneebrett löste und ihn über 295 Meter weit und 214 Meter, zum Teil über felsdurchsetztes steiles Gelände, in die Tiefe riss. Dort blieb der Mann schließlich regungslos liegen. Für den Wintersportler kam jede Hilfe zu spät.

Lawinenwarnstufe 3

Verschüttet wurde der Skitourengeher indes kaum, hieß es. Der gut ausgerüstete Alpinist hatte es noch geschafft, den Airbag auszulösen. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte jedoch nur mehr seinen Tod feststellen.