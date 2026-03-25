Lawine riss 19-Jährigen in Tirol hunderte Meter mit

Der Niederländer war mit einem 26-jährigen Landsmann auf ein Joch nahe der Hinteren Karlesspitze aufgestiegen. Als der 19-Jährige durch eine steile Flanke abfahren wollte, löste sich eine Schneebrettlawine. Er wurde mehrere hundert Meter mitgerissen, blieb jedoch durch seinen Lawinenairbag unverletzt an der Oberfläche liegen.