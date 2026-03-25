Tirol

Lawine riss 19-Jährigen in Tirol hunderte Meter mit

Die Lawine ging im freien Skiraum am Kaunertaler Gletscher im Bezirk Landeck ab. Der junge Mann blieb unverletzt.
25.03.2026, 08:48

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Ein Lawinengefahr-Schild steht vor einer verschneiten Berglandschaft.

Ein 19-jähriger Freerider hat Dienstagnachmittag einen Lawinenabgang im freien Skiraum am Kaunertaler Gletscher (Bezirk Landeck) unverletzt überstanden. 

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Der Niederländer war mit einem 26-jährigen Landsmann auf ein Joch nahe der Hinteren Karlesspitze aufgestiegen. Als der 19-Jährige durch eine steile Flanke abfahren wollte, löste sich eine Schneebrettlawine. Er wurde mehrere hundert Meter mitgerissen, blieb jedoch durch seinen Lawinenairbag unverletzt an der Oberfläche liegen.

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Tirol Lawine
Agenturen, sta  | 

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