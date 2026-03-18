Hochfügen: Wintersportler bei Lawinenabgang teilweise verschüttet

Eine Person ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im Skigebiet Hochfüge n im Tiroler Fügenberg (Bezirk Schwaz) teilverschüttet worden.

Die Person sei mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen worden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Leitstelle Tirol zufolge dürfte die Person leicht verletzt worden sein.

Nähere Informationen zum Unfallhergang und zur Identität waren noch nicht bekannt.