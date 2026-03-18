Tirol

Hochfügen: Wintersportler bei Lawinenabgang teilweise verschüttet

Ein Wintersportler wurde bei Lawinenabgang im Skigebiet Hochfügen verletzt.
18.03.2026, 14:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Lawinengefahr-Schild steht vor einer verschneiten Berglandschaft.

Eine Person ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im Skigebiet Hochfügen im Tiroler Fügenberg (Bezirk Schwaz) teilverschüttet worden.

Lawinenwarnung aufs Handy: Skigebiet setzt neues Warnsystem ein

Die Person sei mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen worden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Leitstelle Tirol zufolge dürfte die Person leicht verletzt worden sein.

Nähere Informationen zum Unfallhergang und zur Identität waren noch nicht bekannt.

Rettung aus Lawine kam zu spät: 41-Jähriger stirbt in Innsbrucker Klinik
Tirol Lawine
Agenturen, eh  | 

Kommentare