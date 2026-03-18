Hochfügen: Wintersportler bei Lawinenabgang teilweise verschüttet
Ein Wintersportler wurde bei Lawinenabgang im Skigebiet Hochfügen verletzt.
Eine Person ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im Skigebiet Hochfügen im Tiroler Fügenberg (Bezirk Schwaz) teilverschüttet worden.
Die Person sei mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen worden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Leitstelle Tirol zufolge dürfte die Person leicht verletzt worden sein.
Nähere Informationen zum Unfallhergang und zur Identität waren noch nicht bekannt.
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