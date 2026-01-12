Nur eine Hand war zu sehen: Brite überlebte Lawinenabgang in Tirol

Ein 29-Jähriger hat am Sonntag im Skigebiet Rastkogel in Tux (Bezirk Schwaz) einen Lawinenabgang unverletzt überstanden. Der Mann war mit zwei Begleitern in den freien Skiraum gefahren, als sich in einer Rinne ein Schneebrett löste.

Eine Hand ragte aus dem Schnee

Er wurde mitgerissen und vollständig verschüttet, nur mehr eine Hand ragte laut Polizei aus dem Schnee. Seine Kameraden glaubten, er sei bereits an anderer Stelle abgefahren. Weitere Zeugen beobachteten die Situation und befreiten den Briten.