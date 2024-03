Land warnt: An Masern erkrankte Person besuchte Konzert in Innsbruck

Eine an Masern erkrankte Person hat am 8. März ein Konzert des Sängers James Blunt in der Olympiaworld in Innsbruck besucht. Das berichtete die Tiroler Tageszeitung am Samstag. Die Person habe nichts von ihrer Erkrankung gewusst. Das Datum fällt in die Ansteckungszeit. Das Land Tirol informierte in einer Aussendung über den Fall.