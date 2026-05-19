Tödliche Kuhattacke: Ehemann noch nicht vernehmungsfähig

Nach einem Zeugenaufruf am gestrigen Montag gab es indes noch keine Rückmeldungen und somit keine direkten Zeugen.

Nach der tödlichen Attacke auf eine 67-jährige Fußgängerin durch eine Kuhherde am Sonntag in einem Weidegebiet in Oberlienz in Osttirol ist deren 65-jähriger Ehemann noch nicht befragt worden. Dies sei bisher aufgrund des Gesundheitszustands des Mannes nicht möglich gewesen, sagte der Lienzer Bezirkspolizeikommandant Michael Jaufer am Dienstag.

Kurz vor der tödlichen Attacke auf die Osttirolerin waren noch drei weitere Personen - darunter ein Tierarzt und seine Frau - von der Herde angegriffen worden. Laut Angaben des Tierarztes könnte die Herde, der auch Kälber angehörten, durch eine Spaziergängerin mit Hund aufgeschreckt worden sein.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei ersuchte insbesondere die Frau, die sich Zeugenangaben zufolge rund 15 Minuten vor der tödlichen Attacke mit einem größeren Hund am gleichen Ort aufgehalten hatte, sich zu melden. In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorfall stehe die Frau jedoch nicht, hieß es.

Das Weidegebiet war mit Schildern bzw. Warnhinweisen versehen, eine Einzäunung gab es dort nicht. Es befand sich eine mittlere, zweistellige Anzahl an Kühen in dem Bereich. Mehrere Bauern hatten sich dabei zusammengeschlossen. Den Weg benutzen regelmäßig Spaziergeher und Wanderer.

Ehemann schwer verletzt in Klinik

Die einheimische 67-Jährige war nach der Attacke um 12.30 Uhr am Sonntag noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und dort zunächst auf der Intensivstation betreut. Am Montag wurde er auf die Beobachtungsstation verlegt und befand sich außer Lebensgefahr. Der genaue Hergang des Vorfalls war unklar. Zeugen, die die Kuhattacke beobachtet hatten, gab es aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. Das Ehepaar hatte keinen Hund dabei.