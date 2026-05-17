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Kuhherde attackierte in Osttirol Ehepaar: 67-Jährige tot
65-jähriger Ehemann schwer verletzt - genauer Hergang noch unklar.
Eine Kuhherde hat Sonntagmittag im Bereich eines ausgeschilderten Weidegebietes in Oberlienz in Osttirol ein Ehepaar attackiert. Die 67-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb, berichtete die Polizei.
Ihr 65-jähriger Ehemann erlitt schwere Verletzungen. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers flog ihn in die Innsbrucker Klinik.
Der genaue Unfallhergang war vorerst noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. Im Weidegebiet befand sich eine mittlere, zweistellige Anzahl an Kühen. Mehrere Bauern hatten sich dabei zusammengeschlossen.
Begegnung mit Kühen: Verhaltenstipps
Experten der Landwirtschaftskammer haben Verhaltenstipps für Wanderer veröffentlicht, mit dem Unfälle verhindert werden sollen. Ein Auszug:
- Kontakt zu Weidevieh vermeiden, Tiere nicht füttern. Zudem Abstand halten.
- Hunde an (kurzer) Leine führen. Bei möglicher Gefahr sofort von der Leine nehmen oder einfach Leine loslassen.
- Falls sich Weidevieh nähert: Den Tieren ausweichen, aber niemals den Rücken zuwenden.
- Gekennzeichnete Wander- und Radwege nicht verlassen.
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