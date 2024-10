Küche in Tirol geriet wegen Herd-Fehlbedienung in Brand

Eine Küche in einem Einfamilienhaus in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist Samstagmittag in Brand geraten.

Die Ursache war vermutlich eine Fehlbedienung des Herdes durch die 72-jährige Hausbesitzerin gewesen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte ein großflächigeres Ausbreiten der Flammen verhindern und löschte das Feuer im ersten Obergeschoss.