Konstant über 30 Grad: "Hitzewarnung" für Innsbruck ausgegeben

Das Land Tirol hat "in enger Abstimmung" mit der Geosphere Austria eine Hitzewarnung für die Landeshauptstadt Innsbruck ausgegeben - und zwar von heute, Montag, bis einschließlich Mittwoch. Es wurden konstant Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke vorhergesagt. In Innsbruck würden diese am Montag bis zu 36 Grad reichen, bis inklusive Mittwoch seien Tropennächte, das heißt Temperaturen über 20 Grad, nicht ausgeschlossen, wurde der Schritt begründet.