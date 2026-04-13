Tirol

Großbrand in Tirol: Bekanntes Hotel steht in Flammen

Im Hotel "Klosterbräu" in Seefeld ist am Montagabend der Dachstuhl in Brand geraten. Für die lokale Bevölkerung wurde auch der AT-Alert ausgelöst.
13.04.2026, 20:58

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Feuerwehrauto von vorne

Der Dachstuhl eines Hotels im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend in Vollbrand geraten. Dies erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Meterhohe Flammen stiegen auf, dichter schwarzer Rauch war weithin zu sehen. Medienberichten zufolge handelt es sich um das bekannte Hotel "Klosterbräu". Die Gemeindeeinsatzleitung gab indes einen sogenannten AT-Alert für die lokale Bevölkerung aus.

Brand in Klosterbräu in Seefeld: Zwei Verletzte

Elf Feuerwehren kämpften gegen die Flammen, auch die Rettung und neun Polizeistreifen waren an Ort und Stelle. Zwei Personen wurden laut Exekutive leicht verletzt. Bei ihnen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Es handle sich dabei nicht um Einsatzkräfte, erklärte der Polizeisprecher. Weil das Feuer auf eine angrenzende Kirche überzugreifen drohte, wurde diese vorsorglich evakuiert. Wertvolles Inventar soll aus dem Gotteshaus gebracht worden sein. In Brand geriet die Kirche aber bisher nicht.

Großeinsatz in Tiroler Tourismusort: Hotel brannte

Die Bürger wurden indes laut einer Aussendung des Landes aufgrund des Brandes und der starken Rauchentwicklung ersucht, im Nahbereich alle Fenster, Türen und Dachluken zu schließen. Menschen sollten darüber hinaus das Ortszentrum von Seefeld meiden. Zudem sei die Bevölkerung aufgefordert, im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Tirol
Agenturen, pres  | 

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