Großeinsatz in Tiroler Tourismusort: Hotel brannte

Der Brand war mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zuge von Flexarbeiten im Erdgeschoß ausgebrochen und hatte sich trotz sofortiger Löschversuche durch die Bauarbeiter bis in das Dachgeschoß ausgebreitet, berichtete die Polizei. Die Feuerwehrleute mussten zur Eindämmung mehrere Zwischenwände sowie Teile des Daches öffnen.

Enormer Sachschaden

Nach rund vier Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde niemand, der Betrieb hat derzeit wegen der Zwischensaison geschlossen. Es entstand aber erheblicher Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe, hieß es.

Im Einsatz standen rund 60 Mann der Feuerwehren aus Kirchberg, Brixen im Thale und St. Johann in Tirol. Auch zwei Polizeibeamte sowie ein Rettungsteam mit drei Kräften waren an Ort und Stelle.