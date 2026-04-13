Tirol

Trotz medizinischer Probleme: Paar besteigt Großglockner und gerät in Notlage

Beim Aufstieg verschlechterten sich die bestehenden medizinischen Probleme einer 28-Jährigen. Dennoch marschierte das Paar bis zum Gipfel. Dann folgte der Notruf.
13.04.2026, 07:15

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Eine schneebedeckte Bergkette ragt über einer Wolkendecke empor.

Eine 28-Jährige und ein 31-Jähriger haben sich Sonntagfrüh in Richtung Gipfel des Großglockners aufgemacht, sind dabei aber in eine Notlage geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das österreichische Paar in den Abendstunden von einem Notarzthubschrauber unverletzt geborgen.

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Beide waren mit kompletter Ski- und Hochtourenausrüstung ausgestattet. Doch beim Aufstieg verschlechterten sich bereits bestehende medizinische Probleme der 28-Jährigen. Dennoch brachen sie die Bergtour nicht ab, sondern erreichten den Gipfel. Aufgrund der Schneeverhältnisse gestaltete sich die Abfahrt äußerst schwierig und anstrengend.

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Die Erschöpfung wuchs, auch die medizinischen Probleme der Frau verschlechterten sich. Gegen 20.10 Uhr setzten sie einen Notruf ab und wurden vom "RK1" aus Kärnten abtransportiert. Beide benötigten vorerst keine weitere ärztliche Behandlung.

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