Eine 28-Jährige und ein 31-Jähriger haben sich Sonntagfrüh in Richtung Gipfel des Großglockners aufgemacht, sind dabei aber in eine Notlage geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das österreichische Paar in den Abendstunden von einem Notarzthubschrauber unverletzt geborgen.

Beide waren mit kompletter Ski- und Hochtourenausrüstung ausgestattet. Doch beim Aufstieg verschlechterten sich bereits bestehende medizinische Probleme der 28-Jährigen. Dennoch brachen sie die Bergtour nicht ab, sondern erreichten den Gipfel. Aufgrund der Schneeverhältnisse gestaltete sich die Abfahrt äußerst schwierig und anstrengend.