Niederösterreich

Nächtlicher Alarm: Brand bei Jugendzentrum in NÖ gelöscht

Security-Mitarbeiter löschten mit Handfeuerlöschern, dann übernahm die Feuerwehr Lassee mit Atemschutz.
Sandra Frank
12.04.2026, 20:19

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Brand Lassee
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lassee (Bezirk Gänserndorf) wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr zu einem Brandeinsatz beim Jugendzentrum gerufen.
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"Bei einer nahegelegenen Veranstaltung stellten wir eine Brandsicherheitswache, wodurch ein rasches Eingreifen möglich war und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnte", schildert die Feuerwehr in ihrem Bericht.
Brand Lassee

Brand Lassee

Brand Lassee

Brand Lassee

Brand Lassee

Nach einer Stunde war Einsatz beendet

Die Security war mit den Handfeuerlöschern des Roten Kreuzes sofort zur stelle und begann, den Brand zu löschen, bevor die Feuerwehrmitglieder die weiteren Löscharbeiten übernahmen. Unter Atemschutz, und mit dem Hochdruckrohr brachten sie den Brand vollständig unter Kontrolle. Die Feuerwehren Schönfeld und Breitensee unterstützten ihre Kameraden bei dem Einsatz in Lassee, der nach etwa einer Stunde beendet war. 
Gänserndorf
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