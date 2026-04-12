Nächtlicher Alarm: Brand bei Jugendzentrum in NÖ gelöscht

Nach einer Stunde war Einsatz beendet

Die Security war mit den Handfeuerlöschern des Roten Kreuzes sofort zur stelle und begann, den Brand zu löschen, bevor die Feuerwehrmitglieder die weiteren Löscharbeiten übernahmen. Unter Atemschutz, und mit dem Hochdruckrohr brachten sie den Brand vollständig unter Kontrolle. Die Feuerwehren Schönfeld und Breitensee unterstützten ihre Kameraden bei dem Einsatz in Lassee, der nach etwa einer Stunde beendet war.