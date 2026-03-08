Bezirk Gänserndorf: Schwerer Autounfall entwurzelt Baum

Ein Pkw-Lenker hatte am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Lassee (Bezirk Gänserndorf) offenbar großes Glück.

Der Mann kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach und entwurzelte einen Baum, bevor es nach 80 Metern seitlich in einem Acker zu liegen kam, so die Feuerwehr. "Wie durch ein Wunder" habe der Fahrer das völlig zerstörte Auto selbst verlassen können.