Messer-Angriff in NÖ: Mann wurde schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Wohnung in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) offenbar zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 46-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten von einem 45-jährigen Mann aus Marokko mit einem Messer am Hals verletzt worden sein.

Das Opfer flüchtete zu einem Nachbarn und alarmierte die Rettungskräfte.