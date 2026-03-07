Bezirk St. Pölten

Messer-Angriff in NÖ: Mann wurde schwer verletzt

Blutiger Streit in Herzogenburg: Mann mit Messer am Hals verletzt – der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.
Johannes Weichhart
07.03.2026, 11:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein silbernes Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht auf einer Straße vor einem Gebäude.

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Wohnung in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) offenbar zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 46-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten von einem 45-jährigen Mann aus Marokko mit einem Messer am Hals verletzt worden sein. 

Das Opfer flüchtete zu einem Nachbarn und alarmierte die Rettungskräfte.

Vollbremsung aus Wut: Familie filmt Straßen-Rowdy in NÖ

Die Polizeiinspektion Herzogenburg wurde wegen der Gefährdungslage von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) unterstützt. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter in der Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen.

Opfer liegt auf der Intensivstation

Der Grund für den Streit ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Leib/Leben, hat die Spurensicherung übernommen. 

Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in das Universitätsklinikum Krems gebracht und wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare