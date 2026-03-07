Messer-Angriff in NÖ: Mann wurde schwer verletzt
In der Nacht auf Samstag kam es in einer Wohnung in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) offenbar zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 46-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten von einem 45-jährigen Mann aus Marokko mit einem Messer am Hals verletzt worden sein.
Das Opfer flüchtete zu einem Nachbarn und alarmierte die Rettungskräfte.
Die Polizeiinspektion Herzogenburg wurde wegen der Gefährdungslage von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) unterstützt. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter in der Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen.
Opfer liegt auf der Intensivstation
Der Grund für den Streit ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Leib/Leben, hat die Spurensicherung übernommen.
Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in das Universitätsklinikum Krems gebracht und wird derzeit intensivmedizinisch betreut.
Kommentare