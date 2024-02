Klimaaktivisten blockierten Tiroler Brennerautobahn

Nach der zehnstündigen Sperre der Tiroler Brennerautobahn aufgrund von Schneefällen am Freitag ist am Samstag auf der A13 der Verkehr erneut stillgestanden. Wie die "Tiroler Tageszeitung" online berichtete, blockierten Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" am Vormittag zwischen der Mautstelle Schönberg und der Anschlussstelle Matrei-Steinach die Fahrbahn Richtung Brenner. Nach rund einer halben Stunde wurde der Protest aufgelöst, so die Polizei zur APA.