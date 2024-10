Klein-Lkw in Tirol ausgebrannt, Lenker blieb unverletzt

Ein Klein-Lkw ist Donnerstagabend am Zirler Berg auf der Seefelder Straße (B177) komplett ausgebrannt. Der 19-jährige polnische Lenker blieb unverletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag zur APA. Der Fahrer bemerkte Rauch aus dem Motorraum, ein Zeuge setzte den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Zirl löschte den Brand. Wegen Asphaltsanierungsarbeiten gilt am Wochenende am Zirler Berg eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, teilte das Land mit.