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Tirol

Unfall mit Motorrad: Kinderwagen mit Bub auf Schutzweg gerammt

Der Kinderwagen wurde nach dem Anprall mehrere Meter weit weggeschleudert. Das Kind wurde leicht verletzt.
13.06.2026, 15:46

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Eine Person schiebt einen Kinderwagen mit einem sitzenden Kind auf einem sonnigen Weg.

Ein Motorrad ist Freitagnachmittag in Barwies in der Tiroler Gemeinde Mieming (Bezirk Imst) mit einem Kinderwagen zusammengestoßen. Der Wagen wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und kam auf der Seite zum Liegen. Der sich darin befindliche einjährige Bub sowie seine 30-jährige Mutter erlitten leichte Verletzungen.

Das Kind verblieb bei dem Unfall im Kinderwagen, nachdem es laut Polizei ordnungsgemäß gesichert gewesen war.

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Biker war aus Deutschland

Die Frau wollte gerade den Schutzweg auf der Mieminger Straße überqueren, als es zur Kollision mit dem Bike eines 63-jährigen Deutschen kam. Mutter und Kind wurden mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort wurden sie ambulant behandelt.

Tirol
Agenturen, paw  | 

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