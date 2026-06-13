Unfall mit Motorrad: Kinderwagen mit Bub auf Schutzweg gerammt

Ein Motorrad ist Freitagnachmittag in Barwies in der Tiroler Gemeinde Mieming (Bezirk Imst) mit einem Kinderwagen zusammengestoßen. Der Wagen wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und kam auf der Seite zum Liegen. Der sich darin befindliche einjährige Bub sowie seine 30-jährige Mutter erlitten leichte Verletzungen.

Das Kind verblieb bei dem Unfall im Kinderwagen, nachdem es laut Polizei ordnungsgemäß gesichert gewesen war.